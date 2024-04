Vale dinheiro? Veja premiação dos principais estaduais do Brasil

Chegou a hora de conhecer os campeões estaduais de 2024! Serão pelo menos 15 decisões disputadas neste fim de semana de norte a sul do país. Além do prestígio esportivo, há dinheiro em jogo em alguns torneios.



De acordo com levantamento do site Goal, dos 27 campeonatos estaduais do Brasil, apenas 10 pagam algum tipo de premiação ao time campeão. O mais "generoso" é o Paulistão, que deposita R$ 5 milhões na conta do vencedor e R$ 1,6 milhão para o vice - fora as cotas de TV.



