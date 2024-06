Quanto os brasileiros receberam em premiação na WSL de El Salvador?

💰 Premiação dos brasileiros na etapa de El Salvador:



- Yago Dora (vice) - US$ 63 mil (R$ 337 mil)

- Gabriel Medina (3º lugar) - US$ 40 mil (R$ 215 mil)

- João Chianca (5º lugar) - US$ 20 mil (R$ 107 mil)

- Tati Weston-Webb (5º lugar) - US$ 20 mil (R$ 107 mil)

- Italo Ferreira (17º lugar) - US$ 12 mil (R$ 64 mil)



Total: US$ 155 mil (R$ 830 mil)



➡️ Boston Celtics ou Dallas Mavericks: qual finalista da NBA tem o dono mais rico?