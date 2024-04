Quanto o brasileiro Cesar Almeida faturou na estreia no UFC?

O brasileiro Cesar Almeida estreou com o pé direito no UFC. No último sábado, em Las Vegas, ele venceu Dylan Budka por nocaute técnico e ainda recebeu um dos bônus de "Performance da Noite" Com isso, ele fatura um prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) logo na sua primeira luta no Ultimate.



Veterano no kickboxing, Almeida castigou seu adversário, minando-o especialmente com socos, chutes e cotoveladas, obrigando o árbitro a interromper e decretar o nocaute técnico ainda no segundo round (veja no vídeo abaixo).



