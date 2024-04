Entenda por que o Campeonato Carioca não tem premiação para o campeão

Desde 2023, o regulamento do Campeonato Carioca consta uma recompensa em dinheiro. O campeão receberia 70% e o vice, 30%, de um montante não especificado no documento.



Em arbitral publicado em novembro de 2022, a Ferj projetava um valor de R$ 9 milhões que seriam divididos entre os finalistas. No entanto, por conta do novo cenário em relação aos direitos de transmissão, a Federação jamais garantiu estes valores.



O motivo principal foi a ausência de unanimidade entre os clubes na hora de fechar o acordo coletivo com a Brax Sports Assets. Dos 12 participantes de 2024, 11 assinaram com a agência. O Vasco optou por negociar seus direitos à parte.



A última vez que o Estadual do Rio pagou um prêmio ao primeiro colocado foi em 2020, último ano do contrato com a TV Globo. Naquela edição, o campeão recebeu R$ 2 milhões.