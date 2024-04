Premiação do Paulistão 2024: veja quanto ganham o campeão e o vice

Palmeiras e Santos disputam a decisão do Campeonato Paulista neste domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. Além do prestígio esportivo, há uma motivação extra para os clubes. Afinal, o estadual de São Paulo é um dos poucos que pagam algum tipo de premiação em dinheiro ao campeão.



O vencedor da decisão vai receber um prêmio de R$ 5 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF), além do troféu e das medalhas. Já o vice ficará com R$ 1,65 milhão.



