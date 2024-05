Receita com transferências de jogadores no mundo bate recorde em 2023; veja ligas que mais lucraram

Ainda de acordo com a Sports Value, as transferências seguem como a segunda fonte mais importante de receita para os clubes brasileiros, e ganharam importância em 2023. Entre 2016 e 2023, os clubes que mais geraram receitas com transferências foram Flamengo (US$ 338 milhões), São Paulo (US$ 278 milhões), Corinthians (US$ 250 milhões), Palmeiras (US$ 232 milhões) e Santos (US$ 202 milhões). Somente uma pequena parte das vendas de jogadores brasileiros fica com os clubes do Brasil - menos de 40% do total.