Inteligência Artificial pode alavancar marcas dos clubes; entenda

A busca pelo fã no ambiente digital é fundamental. De acordo com estudo da empresa Telecoming publicado recentemente, o consumo digital dos fãs de esporte no mundo atingiu US$ 58 bilhões e deve

chegar aos US$ 101 bilhões em 2028, um aumento de 74%. A venda de ingressos, que gera US$ 43 bilhões, vai crescer 65%, atingindo US$ 71 bilhões em 2028. Já o fan engagement produz atualmente US$ 15 bilhões em receitas e vai chegar a US$ 30 bilhões em 2028.