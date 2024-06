Qual o valor da multa rescisória de Carlos Miguel no Corinthians?

“Sobre o contrato que foi feito na chegada do atleta, combinamos assim: no último ano de contrato, ou seja, a partir de janeiro de 2024, a multa cairia para 4 milhões de euros.



Ele chegou de graça e o empresário (Gilmar Veloz) exigiu o contrato dessa forma.



Sobre o argumento do atleta e do empresário para colocar essa cláusula: a posição era de que se o atleta não fosse bem nesse período, a ponto de não ter seu contrato valorizado e renovado, eles não queriam ficar presos em uma situação de goleiro reserva com multa impagável.



O importante é que nunca houve cenário em que Cássio estaria fora do clube, àquela altura, muito menos da forma como ocorreu, a 6 meses do término de seu contrato, e caso essa possibilidade se apresentasse, o clube teria tempo suficiente para renovar com o atleta.



O valor de 4 milhões de euros daria ao clube uma compensação financeira por um goleiro reserva e por ter acreditado no atleta”.