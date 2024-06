Novo dono de clube, Casemiro é o terceiro brasileiro de maior salário no futebol mundial

De acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte, Casemiro recebe um salário bruto anual de € 21,3 milhões (R$ 122 milhões, na cotação atual) na Inglaterra. A remuneração mensal, portanto, seria de R$ 10,1 milhões.



➡️ Contrato bilionário: veja quanto Mbappé vai receber no Real Madrid



Atualmente, apenas dois atletas do Brasil recebem mais que o volante do Manchester United: Neymar, no Al-Hilal, e Oscar, no Shanghai Port. Veja os nomes e os valores do top 10 abaixo:



💰 Os brasileiros mais bem pagos do futebol mundial