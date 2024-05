Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Amazonas?

💸 Orçamento para 2024



Em entrevista no fim de 2023, o presidente do Amazonas, Wesley Couto, revelou que o clube tinha a intenção de investir R$ 70 milhões ao longo da temporada 2024.



Já o orçamento do Flamengo para 2024 prevê R$ 791 milhões em despesas operacionais. Já a previsão de arrecadação rubro-negra é de R$ 1 bilhão (apenas receita recorrente).



➡️ Ambos marcam! Aposte R$100 no Lance! Betting e fature R$263 se Flamengo e Amazonas balançarem as redes



⚽ Valor de mercado do elenco



Quando o assunto é valor de mercado dos elencos, a superioridade rubro-negra continua imensa. De acordo com o site Transfermarkt, o grupo de jogadores do Flamengo está avaliado em R$ 917 milhões. Já o elenco da Onça vale apenas R$ 39 milhões - valor cerca de 23 vezes menor em relação ao clube carioca.