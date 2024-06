Entenda por que a 777 não conseguiu concluir a compra do Everton

🗞️ Leia, na íntegra, a nota oficial do Everton:



"O Everton Football Club gostaria de fornecer a seguinte atualização a todas as partes interessadas e, em particular, aos seus torcedores.



O acordo entre 777 Partners e Blue Heaven Holdings Limited para a venda e compra da participação maioritária no Clube expirou hoje. O Conselho de Administração do Clube reconhece o nível considerável de apoio financeiro que o 777 Partners forneceu ao Clube nos últimos meses e gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhes agradecer por isso.



O Clube continuará a operar normalmente, enquanto trabalha com a Blue Heaven Holdings para avaliar todas as opções para a futura propriedade do Clube.



O Conselho de Administração gostaria de agradecer a todos os ligados ao Everton pela paciência nos últimos meses e reiterar o seu compromisso de fornecer mais atualizações quando for apropriado através dos canais oficiais de comunicação do Clube."