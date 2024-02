Qual é o tamanho da fortuna de Daniel Alves?

Condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, Daniel Alves estaria vivendo uma situação financeira delicada, segundo a advogada do atleta. No entanto, de acordo com o jornal Marca, a fortuna do ex-jogador está estimada em € 55 milhões (cerca de R$ 295 milhões, na cotação atual), somando imóveis, bens materiais e dinheiro aplicado.



O patrimônio de Dani Alves, que está preso desde janeiro de 2023 na Espanha, foi construído ao longo da carreira por meio dos salários, acordos comerciais e diversos tipos de investimentos. Abaixo, o Lance! Biz apresenta mais detalhes.



