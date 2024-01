Qual é o salário recebido pelo presidente da CBF?

Cabe destacar que a CBF é uma instituição privada que não recebe dinheiro público e que todos os pagamentos feitos aos diretores estão de acordo com o estatuto da entidade.



Quem é o atual presidente da CBF?



No momento em que este texto é escrito, o presidente da CBF é Ednaldo Rodrigues. Ele retomou o cargo nesta quinta-feira (4) após uma decisão favorável de Gilmar Mendes, ministro do Superior Tribunal Federal.



O dirigente havia sido destituído da posição pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro. José Perdiz havia sido nomeado como interventor da entidade, mas saiu de ação após a volta de Ednaldo.



Membro do Conselho da Fifa



Além dos valores recebidos da CBF, Ednaldo Rodrigues recebe uma remuneração por ser membro do Conselho da Fifa desde novembro de 2023. De acordo com o balanço anual divulgado pela entidade, o salário de cada membro é de US$ 300 mil por ano, o equivalente a R$ 1,4 milhão.