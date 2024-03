Flamengo: Gabigol está proibido de treinar no Ninho do Urubu; Zico se coloca à disposição para ajudar

Gabigol não poderá utilizar o Ninho do Urubu para seguir treinando (Marcelo Cortes /CRF)







Escrito por Rafael Oliva e João Brandão • Publicada em 26/03/2024 - 10:21 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 26/03/2024 - 11:41

Por conta da punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, Gabigol não poderá exercer nenhuma atividade no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo. É um procedimento comum, como aconteceu com Manoel, zagueiro do Fluminense, em 2023.

O advogado Marcelo Franklin, que defendeu o zagueiro do Tricolor na temporada passada por conta da suspensão do atleta devido ao suposto uso da substância ostarina, esclareceu a situação. Nesse momento, o atleta precisará manter a forma física longe do clube.

- O jogador, quando suspenso provisoriamente no processo antidopagem, ele fica vedado de participar de todas as atividades esportivas, inclusive treinamentos. No final da pena, nos últimos dois meses, a lei permite que retorne aos treinos.

Nesse sentido, Zico se colocou a disposição para ajudar Gabigol. Em entrevista exclusiva à ESPN, o maior ídolo do Flamengo afirmou que o Centro de Futebol Zico (CFZ) está com as portas abertas para receber o camisa 10.

O Rubro-Negro atuará na defesa do atacante na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e busca reverter a punição e contar com o atleta em 2024. O clube acredita na inocência do herói das Libertadores de 2019 e 2022.