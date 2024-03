Flamengo cogita suspender contrato de Gabigol em caso de decisão negativa de Tribunal

Internamente, Flamengo cogita suspender contrato de Gabigol em caso de nova derrota em Tribunal (Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 09:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Punido com gancho de dois anos pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, Gabigol pode ter o contrato suspenso pelo Flamengo, segundo Diogo Dantas. No entanto, essa medida só deve ser adotada caso o atacante não consiga reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Nesse momento, o Rubro-Negro seguirá arcando com o salário de seu camisa 10, embora o atleta não possa entrar em campo pela equipe de Tite. Logo após a decisão sobre a suspensão do jogador, o clube havia se posicionado em apoio ao herói das Libertadores de 2019 e 2022.

Caso a punição não seja revertida, Gabigol precisará cumprir a pena e não atuar profissionalmente até abril de 2025. No entanto, o atleta possui contrato com o Flamengo apenas até dezembro de 2024, o que também atrapalharia as conversas em busca de uma renovação.

De acordo com a lei geral do esporte, o Rubro-Negro poderia optar pela suspensão dos pagamentos ao seu jogador pelo período da sanção ao camisa 10. No entanto, o clube presume que o ídolo é inocente apesar da primeira condenação.