Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, Petkovic acredita que o Rubro-Negro vai conquistar o título da Copa do Brasil, revertendo o placar da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no primeiro jogo da final. Durante participação na masterclass de Felipe Ximenes sobre gestão esportiva, o sérvio afirmou categoricamente que a equipe carioca tem poder para vencer o Tricolor, no domingo (24), no Morumbi (São Paulo).