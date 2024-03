Premiação da Libertadores: Conmebol aumenta valores para 2024

Assim como em 2023, a Conmebol vai dar um prêmio extra para cada vitória na fase de grupos. Neste ano, o valor desse bônus será de US$ 330 mil (R$ 1,66 milhão) por jogo ganho.



Se o clube vencer os seis jogos, fatura os US$ 3 milhões pago a todos que participam dessa fase e mais US$ 1,98 milhão. Em caso de empate, não há pagamento desse prêmio extra.



💰 Premiação da Libertadores 2024:



- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,01 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,66 milhão) por vitória

- Oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões)

- Quartas: US$ 1,7 milhão (R$ 8,6 milhões)

- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,6 milhões)

- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões)

- Campeão: US$ 23 milhões (R$ 115,7 milhões)