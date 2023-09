Premiação da Copa do Brasil 2023: quanto vale o título para Flamengo e São Paulo?

Além do reconhecimento esportivo, muito dinheiro está em jogo na final da Copa do Brasil 2023 entre Flamengo e São Paulo. A partida de ida será neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A volta será no domingo seguinte (24), no Morumbi.



O clube campeão, só pelo título, fatura um prêmio de R$ 70 milhões. O vice fica com R$ 30 milhões. Cabe destacar que ambos os times têm valores acumulados pela participação nas fases anteriores.



+ Já pensou em trabalhar com futebol? Participe da nossa Masterclass gratuita com Felipe Ximenes e descubra oportunidades