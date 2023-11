No último final de semana de Fórmula 1, em São Paulo, houve grande agito por causa das corridas – teve Sprint no sábado – e por causa disso resolvi falar da categoria, mas de uma outra época. Mas antes de começar a trazer coisas do fundo do baú, quero dizer que nós da Meyer Shank Racing temos uma boa familiaridade com o que acontece no campeonato porque o mesmo Liberty Group, que é o dono da Fórmula 1, é um dos quatro proprietários da MSR.