Efeito Messi! Jogo do Inter Miami terá maior renda na história da MLS; veja os preços

Desde que chegou à MLS, Lionel Messi impulsionou as receitas do seu clube, o Inter Miami, mas também dos adversários. Sempre que sua equipe joga fora de casa, os rivais aproveitam a presença do craque para aumentar o preço dos ingressos e gerar grandes bilheterias.



Um exemplo é o Chicago Fire, que recebe o Inter Miami no Soldier Field, de 62 mil lugares, no dia 4 de outubro. De acordo com o Sportico, os ingressos estão quase esgotados e o clube mandante já ultrapassou US$ 9,5 milhões (R$ 47 milhões) em bilheteria.



