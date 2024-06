Vini Jr é craque também no marketing esportivo

Eleito o melhor jogador da Champions League e cotado para ganhar a Bola de Ouro, prêmio de melhor do mundo da revista France Football, Vini Jr foi fundamental na conquista do 15° título do Real Madrid na competição da Uefa. E no marketing esportivo, a atuação do brasileiro não tem sido diferente. Nas últimas semanas, o craque estrelou campanhas globais e foi anunciado como embaixador de duas gigantes do mercado.