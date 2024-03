Conmebol anuncia premiação recorde na Sul-Americana; veja valores

A Conmebol anunciou, nesta segunda-feira (18), os valores de premiação da Copa Sul-Americana 2024. No total, a entidade vai distribuir US$ 80,1 milhões (R$ 403 milhões, na cotação atual) entre os clubes que participam do torneio.



Com o acúmulo de premiações, o campeão da Sul-Americana 2024 pode faturar até US$ 9,1 milhões (R$ 45,8 milhões) se liderar o seu grupo com 100% de aproveitamento. Em 2023, a LDU recebeu US$ 8,4 milhões (cerca de R$ 41,6 milhões) na campanha do título.



