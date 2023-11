Grêmio da cabeça aos pés: Tricolor Gaúcho estampa capacetes e calçados

E a expressão "gremista da cabeça aos pés" ganha força com outra iniciativa do Tricolor Gaúcho: o lançamento de uma linha de tênis e chinelos produzidos com a utilização da técnica Knit. Esta técnica consiste na aplicação nos calçados de tecidos criados com fios de poliéster e elastano entrelaçados, oferecendo assim uma malha com resistência, elasticidade e conforto para quem usa.