Quanto vale a Seleção Brasileira? Veja os jogadores mais caros e os mais baratos

A estreia do Brasil na Copa América terminou em um frustrante empate em 0 a 0 com a Costa Rica. O resultado torna-se ainda mais surpreendente ao analisar os valores de mercado de cada elenco. Enquanto a Seleção Brasileira é a mais valiosa do torneio, a costa-riquenha é apenas a 15ª entre 16 participantes.



