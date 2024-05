Barcelona decide futuro de Vitor Roque, que conta com interesse de gigante brasileiro

(Foto: Reprodução/ X)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 10:47 • Barcelona (ESP)

A temporada do Barcelona chegou ao fim, e por conta disso, Xavi, comandante da equipe, já se prepara junto com a direção esperando contratações para o verão europeu. O clube decidiu que Vitor Roque não estará na próxima temporada prevê inscrevê-lo, e a intenção é que o jogador saia por empréstimo, atraindo o Flamengo.

Segundo o jornal espanhol 'Cadena SER', Deco, diretor esportivo do Barça, decidiu que o brasileiro de 19 anos não continuará no clube apenas por questões financeiras, mas pelo treinador não possuir confiança no jogador e ter o apoio de todos da direção. Vitor Roque recentemente acusou o treinador espanhol de possuir pouca comunicação com ele.

O setorista Julio Miguel Neto, neste domingo (12), indicou que o Flamengo está observando o centroavante e a joia Lorran, que vem conquistando espaço como titular do time rubro-negro, pode ser 'moeda' para convencer Barcelona. O Real Madrid também demonstrou interesse no meia, se tornando um trunfo para os Culés caso paguem a multa de 50 milhões de euros do jogador mais valioso da equipe carioca.

(Foto: Pau Barrena/AFP)

Pelo momento financeiro dos Catalães, Gavi, Balde e Íñigo Martínez também ainda não estão inscritos, além de negociar com a La Liga que Pau Cubarsí ou Lamine Yamal sejam inscritos não como jogadores reservas, mas sim como uma mistura entre a La Masia e o time titular.

Vitor Roque custou 30 milhões de euros desde que chegou ao Barcelona e possui apenas 2 gols em 13 jogos disputados, completando um total de 310 minutos com a camisa blaugrana.