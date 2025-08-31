Entenda como empresa transformou Derby em disputa digital no mercado de cripto moedas

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (31) pela 22ª rodada do Brasileirão. Mas o confronto, que terá casa cheia na Neo Química Arena, ganhou contornos de disputa também fora dos gramados. Uma empresa do mercado de fan tokens, que são um tipo de cripto moedas, criou um “Derby digital” para medir o nível de engajamento das duas torcidas.

A Chiliz, empresa global de blockchain aplicada ao esporte, lançou uma disputa que envolve a compra e venda de fan tokens de Corinthians e Palmeiras. A iniciativa visa ampliar a atuação da marca no Brasil e criar uma conexão com o esporte mais popular do país. Na semana anterior ao clássico, foram R$ 600 mil , com 1.565 operações feitas por 173 traders.

Funciona da seguinte forma: cada trader, que é como se chama o apostador, pode comprar ou vender as moedas digitais dos clubes, a $SCCP (Corinthians) e $VERDAO (Palmeiras). Cada transação, feita com dinheiro de verdade, foi considerada como um “gol” de cada time.

Para incentivar as negociações, a empresa ofereceu um prêmio de US$ 10 mil, pouco mais de R$ 54 mil, em fan tokens para ser dividido entre os 20 maiores traders em volume e os 20 traders mais ativos do lado vencedor. Também terá US$ 2.000 garantidos aos torcedores do lado derrotado.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo brasileirão neste domingo (31). (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Valores das criptos de Palmeiras e Corinthians

No mercado, o Palmeira é quem tem o fan token mais caro. A $VERDAO é negociada por R$ 0,38 por token, enquanto a $SCCP, do Corinthians, é avaliada em R$ 0,22. No volume de vendas antes do clássico, melhor para o lado alvinegro, que movimentou no total R$ 145 mil em volume diário, enquanto a cripto alviverde alcançou R$ 8,1 mil. O ranking individual de movimentação de um único trader foi de R$ 110 mil em operações, seguido de perto por traders com volumes de R$ 58 mil e R$ 41 mil.

Bruno Pessoa, Country Manager da Chiliz no Brasil, destaca que a ação visa aproximar os fãs de futebol no Brasil do mercado de fan tokens e cripto moedas, levando o lado bom da rivalidade para o mercado digital.

-Estamos levando a rivalidade para além das quatro linhas e criando um novo espaço de disputa entre torcedores, dessa vez no ambiente digital. O Derby Paulista é um dos maiores clássicos do mundo, e unir essa paixão à tecnologia blockchain é uma forma de aproximar ainda mais os fãs da experiência do jogo - afirma o executivo.