Dono da Esportes da Sorte usou R$ 14 milhões em benefícios fiscais em 2024

O empresário Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, usufruiu de R$ 14,3 milhões em benefícios fiscais de janeiro a agosto de 2024, mostra levantamento feito pelo Lance! via dados divulgados pelo Ministério da Fazenda.

Darwin conseguiu a renúncia fiscal de duas de suas empresas através do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Criado para ajudar o setor de eventos durante a pandemia da Covid-19, o Perse suspende a cobrança de impostos como PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ para as empresas beneficiadas.

A Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda, empresa de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, teve direito a R$ 14 milhões.

Já a X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos Ltda usou R$ 384.163,08 em renúncias fiscais. A X1 realizava eventos de jogos no estilo “um contra um”. A empresa encerrou suas atividades em junho deste ano justamente por pertencer ao mesmo grupo da Esportes da Sorte.

Procurado, o Grupo Esportes da Sorte afirmou — que as empresas em questão não se confundem com a marca Esportes da Sorte, apesar de possuírem um sócio em comum — disse a empresa.

— Sobre os benefícios do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Evento), cabe esclarecer que as empresas Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda e a X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos Ltda, se enquadraram legalmente nos requisitos de redução de tributos arrecadados pela Receita Federal — informou. Confira a nota na íntegra abaixo.

Vale ressaltar que não há nenhuma ilegalidade em utilizar renúncias fiscais, desde que as empresas estejam regulares com os requisitos propostos por cada programa.

A Esportes da Sorte, empresa que atua no ramo de apostas esportivas online, patrocina Corinthians, Bahia, Grêmio, Ceará, Náutico e o time feminino do Palmeiras.

Patrocinadora máster do Corinthians, a empresa ajuda o Timão a bancar o salário de Memphis Depay e contribuiu para que o Corinthians conseguisse efetuar a compra de Hugo Souza por 800 mil euros (R$ 4,8 milhões na época).

Investigado na Operação Integration, deflagrada pela Polícia Federal para investigar uma organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, Darwin chegou a ser preso por quase 20 dias no mês de setembro do ano passado.



Confira a nota oficial do Grupo Esportes da Sorte



Informa ainda que o site Esportes da Sorte, como publicamente divulgado, opera através da empresa Esportes Gaming RJ, com licença da LOTERJ e, em paralelo, aguarda deferimento da licença da SPA. O Esportes da Sorte reforça que NUNCA foi, NEM é beneficiário do Perse e ratifica que toda sua operação financeira e fiscal sempre foi regulada dentro dos requisitos estabelecidos pela Receita Federal e pelo Banco Central, cumprindo, assim, todas as formalidades incidentes sobre a atividade em total consonância ao dispostos nas leis 13.756/2018 e 14.790/23.