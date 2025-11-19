Conheça o Lance! Educação, empresa que cuida de atletas e ex-atletas

O Grupo Lance! e o Grupo Mola anunciaram a criação do "Lance! Educação", uma joint venture voltada para ampliar o alcance do legado esportivo de atletas por meio de treinamentos, educação digital e programas corporativos. A iniciativa marca a entrada do Lance! no setor de edtechs e terá nomes como Alan Ruschel, Nenê, Bruno Fontes, Diego Ribas, Gustavo Borges e Marcos Rocha em seu portfólio inicial.

O lançamento oficial da empresa aconteceu na última terça-feira (18), durante a edição especial do Lance! Talks, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A proposta é transformar experiências de atletas e ex-atletas em conhecimento aplicado a empresas, com oferta inicial de palestras e treinamentos corporativos personalizados e, em uma segunda fase, cursos online.

O projeto funcionará de forma consultiva. Após diagnóstico sobre a demanda das empresas, haverá uma curadoria de atletas para garantir alinhamento entre conteúdo e objetivos. Cada participação será desenvolvida conjuntamente por cliente, esportista e equipe metodológica. A empresa já conta com um portfólio de mais de 300 atletas listados, e a expectativa é encerrar 2025 com cinco atletas exclusivos e 20 empresas parceiras.

— O esporte sempre foi uma escola de liderança, disciplina e superação. Agora, o Lance! transforma esse conhecimento em um produto de alto valor para empresas que querem inspirar seus times e gerar performance de verdade — afirmou Bernard De Luna, CEO do Lance! Educação.

Com passagens por ThoughtWorks, Universidade Estácio e Qconcursos, De Luna chega para liderar o projeto após mais de 25 anos de atuação em estratégia digital e performance corporativa.

A iniciativa surge em meio ao crescimento dos setores de educação digital e eventos corporativos.

— Mais do que um projeto de conteúdo, o Lance! Educação representa a diversificação do nosso modelo de negócio, combinando mídia, tecnologia, dados e agora educação. Estamos construindo um ecossistema que une esporte, aprendizado e inovação. É uma forma de gerar valor para as marcas, para atletas e para o público, com impacto social e econômico — afirmou Paulo Ganime, CEO do Lance!.

