América-MG acerta novo patrocínio para três categorias; saiba

Na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG acertou um patrocínio válido até o final de 2027 com a New Four. A empresa especializa em suplementação alimentar, terá a logomarca exposta em uniformes relativos a três equipes do Coelho: nos de jogo e de treino das equipes profissionais masculina e feminina e nos do time sub-20, de forma pontual, na Taça São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro do ano que vem.

- Desempenho é o que todo mundo busca, seja ele nas tarefas do dia a dia, ou no esporte de alta performance. A New Four tem como premissa a saúde das pessoas, oferecendo fórmulas 100% naturais para que elas possam alcançar a melhor forma física. Temos certeza de que essa parceria com o América será um sucesso. Estamos animados para o que virá - destaca Marco Brito Jr, CEO da New Four.

No time principal masculino do América-MG, a marca ganha o direito de anunciar na parte frontal do calção. Nas Spartanas, a logomarca será vista na omoplata da camisa deste ano e na parte traseira do calção a partir da próxima temporada.

O time sub-20 também terá a logomarca na parte de trás do calção. Neste caso, porém, o contrato será pontual, válido apenas para a disputa da Taça São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro do próximo ano. Também vai expor a marca em placas nos centros de treinamentos utilizados pelo clube.

- Mais um patrocinador que se junta a nós e, mais do que isso, oferecendo soluções importantes. Sempre bato na tecla de que, no futebol moderno, a união de marcas que buscam o mesmo objetivo ou estão ligadas pelo mesmo ramo é extremamente vital. Então damos boas-vindas à New Four, e que possamos juntos obter resultados expressivos - destaca Bernard Romanelli, diretor de marketing e negócios do América.

