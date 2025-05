Campeão da FA Cup fatura menos que salário de astro da Premier League

Manchester City e Crystal Palace se enfrentam no próximo sábado (17) para decidir o título da FA Cup. Ambos clubes buscam a primeira taça na temporada. No entanto, o torneio paga uma quantia baixa comparada às premiações de outros grandes campeonatos do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A FA, federação inglesa de futebol, distribui apenas 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões) para o campeão. Enquanto isso, na Premier League, outra competição na Inglaterra, o vencedor arrecada 56,5 milhões de euros (R$ 355,5 milhões).

Haaland comemora gol do Manchester City na Premier League (Foto: Oli Scarff / AFP)

Em comparação com atletas que disputam a competição, a FA garante uma premiação em dinheiro para o campeão menor que o salário de Haaland, atacante do Manchester City. O norueguês recebe 2,27 milhões de euros por mês, 270 mil euros a mais que o valor do prêmio dado ao vencedor da competição.

continua após a publicidade

Caso seja campeão da atual edição da FA Cup, o Manchester City vai faturar valor menor que o salário de seu jogador.

➡️Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

Premiações da FA Cup fase-a-fase

Campeão: 2 milhões de euros

Vice-campeão: 1 milhão de euros

Semifinalistas (eliminados): 500 mil euros cada

Semifinalistas (vencedores): 1 milhão de euros cada

Quartas de final (vencedores): 450 mil euros

Quinta rodada (vencedores): 225 mil euros

Quarta rodada (vencedores): 120 mil euros

Terceira rodada (vencedores): 115 mil euros

Segunda rodada (vencedores): 75 mil euros

Primeira rodada (vencedores): 45 mil euros

➡️Em alta na Europa: veja qual o salário do jovem Lamine Yamal

🏅 Top 10 maiores salários da Premier League

Confira o ranking dos jogadores mais bem pagos, segundo o site Capology. Os valores são brutos e anuais.