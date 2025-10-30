Neymar apresenta 'artista' do cabelo verde e nova linha de sprays

O atacante do Santos, Neymar, apareceu com visual novo no treino da última quarta-feira (29), no CT Rei Pelé: o jogador exibiu o cabelo pintado de verde.

Horas após o treino, Neymar revelou a "culpada" pelo novo look. Ele publicou uma foto ao lado da filha, Mavie, segurando um spray com o texto "artista do meu penteado".

O jogador recentemente firmou uma parceria com uma linha de produtos que leva seu nome: a "Pinta Cabelo Popper e Neymar Jr.". A coleção, voltada para festas, oferece 11 cores diferentes e conta com tinta líquida temporária.

Neymar lança linha de spray temporário para o cabelo ao lado da sua filha Mavie. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Alguns internautas comentaram que o craque estaria "torcendo" para o Palmeiras, que entra em campo nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em busca da classificação para a final da Libertadores diante da LDU. O Verdão precisa reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador.

Outros fãs lembraram que Neymar é admirador declarado do Coringa, personagem icônico da franquia Batman. O atacante, inclusive, possui um helicóptero personalizado com o tema do filme.

No post do Peixe nas redes sociais, torcedores fizeram comentários descontraídos sobre o novo visual. Um deles escreveu: "Esse verde é sinal de que ele vai meter gol no Palmeiras?".

Neymar em 2025:

O Peixe entrou em campo 48 vezes em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O ídolo santista atuou em 23 partidas, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 jogos possíveis desde então.