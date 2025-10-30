menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Neymar apresenta 'artista' do cabelo verde e nova linha de sprays

Atacante pintou o cabelo de verde no treino da última quarta-feira (29)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 30/10/2025
16:19
Neymar acumula 23 jogos com a camisa do Santos desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar acumula 23 jogos com a camisa do Santos desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O atacante do Santos, Neymar, apareceu com visual novo no treino da última quarta-feira (29), no CT Rei Pelé: o jogador exibiu o cabelo pintado de verde.

Horas após o treino, Neymar revelou a "culpada" pelo novo look. Ele publicou uma foto ao lado da filha, Mavie, segurando um spray com o texto "artista do meu penteado".

O jogador recentemente firmou uma parceria com uma linha de produtos que leva seu nome: a "Pinta Cabelo Popper e Neymar Jr.". A coleção, voltada para festas, oferece 11 cores diferentes e conta com tinta líquida temporária.

Neymar lança linha de spray temporário para o cabelo ao lado da sua filha Mavie. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Neymar lança linha de spray temporário para o cabelo ao lado da sua filha Mavie. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Alguns internautas comentaram que o craque estaria "torcendo" para o Palmeiras, que entra em campo nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em busca da classificação para a final da Libertadores diante da LDU. O Verdão precisa reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador.

Outros fãs lembraram que Neymar é admirador declarado do Coringa, personagem icônico da franquia Batman. O atacante, inclusive, possui um helicóptero personalizado com o tema do filme.

No post do Peixe nas redes sociais, torcedores fizeram comentários descontraídos sobre o novo visual. Um deles escreveu: "Esse verde é sinal de que ele vai meter gol no Palmeiras?".

Neymar em 2025:

O Peixe entrou em campo 48 vezes em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O ídolo santista atuou em 23 partidas, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 jogos possíveis desde então.

circulo com pontos dentroTudo sobre

