Fluminense fatura bolada com classificação na Copa do Brasil; veja quanto

O Fluminense está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (10), o Tricolor venceu o Bahia por 2 a 0 no Maracanã e reverteu a desvantagem do jogo de ida, quando havia perdido por 1 a 0 em Salvador. Os gols foram marcados por Canobbio, de pênalti, e Thiago Silva, de cabeça, garantindo a festa de mais de 48 mil torcedores presentes.

Além da vaga, o clube também celebrou fora de campo. A classificação rendeu ao Flu uma premiação de R$ 9.922.500,00, valor definido pela CBF para os semifinalistas da edição de 2025. Esse montante se soma às cotas já acumuladas nas fases anteriores.

Quanto o Flu faturou até aqui

Até esta fase, o Fluminense já garantiu mais de R$ 22 milhões em premiação ao longo da competição. O clube recebeu:

• R$ 2,315 milhões na terceira fase;

• R$ 3,638 milhões nas oitavas de final;

• R$ 4,740 milhões nas quartas de final;

• e agora R$ 9,922 milhões pela semifinal.

Caso avance à decisão, o Tricolor pode aumentar ainda mais seus cofres. O vice-campeão recebe R$ 33,075 milhões, enquanto o campeão garante R$ 77,175 milhões na final. Somando todas as etapas, um clube da Série A pode chegar a mais de R$ 101 milhões de faturamento.

Fluminense x Bahia: como foi o jogo

Dentro de campo, o Fluminense foi dominante desde o início. Empurrado pela torcida, criou chances logo no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir o placar na segunda etapa. Aos 8 minutos, Canobbio bateu pênalti sofrido por Renê e igualou o agregado. A virada veio no fim: Thiago Silva subiu mais alto após falta cobrada da esquerda e garantiu a vitória por 2 a 0, levando o time à semifinal.

Com a classificação, o Fluminense repete o desempenho copeiro dos últimos anos e agora aguarda o vencedor de Botafogo x Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira (11), para conhecer o adversário na semifinal.

O que vem por aí

O próximo compromisso do Tricolor será pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho enfrenta o Corinthians no sábado (13), às 21h, novamente no Maracanã. Já o Bahia volta a campo na segunda-feira (15), em casa, contra o Cruzeiro.

