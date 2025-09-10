O Sevilla anunciou a contratação de alguns reforços para a temporada 25/26, entre eles, duas caras muito conhecidas no futebol mundial. O chileno Alexis Sánchez, craque da geração de ouro chilena, e César Azpilicueta, ex-Atlético de Madrid, são dois dos novos jogadores da equipe espanhola. Confira o levantamento do Lance! sobre a queda no valor de mercado dos atletas, que estão em fim de carreira.

Quanto eles valem e quanto já valeram?

Ambos já tiveram valores de mercado muito mais elevados que os valores que eles possuem hoje. Atualmente, os novos jogadores do Sevilla estão valendo € 1,5 milhão (R$ 9 milhões) cada um.

No entanto, estes € 3 milhões somados, ou R$19 milhões, não representam quase nada quando comparado ao que eles já valeram. Azpilicueta, zagueiro espanhol de 36 anos e que teve passagens por Chelsea e Atlético de Madrid, já chegou a valer € 40 milhões de euros, ou R$ 240 milhões na cotação atual. O defensor já foi, inclusive, capitão da seleção de seu país em Eliminatórias de Copa do Mundo. Ele foi convocado duas vezes para Mundiais.

Já o caso de Sánchez é diferente do espanhol. O atacante chileno, de quase 37 anos, rodou por mais times, principalmente na Europa. O jogador já defendeu as cores da Inter de Milão, Manchester United, Arsenal, Olympique de Marseille e muitos outros. A temporada de 17/18 foi o período em que seu valor de mercado mais cresceu, o maior número atingido foi o de € 70 milhões, aproximadamente R$ 445 milhões na cotação atual.

Este número se deve muito pelo seu bom desempenho na temporada, mas também porque, nesta época, Sánchez havia acabado conquistar um bicampeonato da Copa América com a sua seleção, batendo a Argentina de Messi nas duas finais. Estes foram os primeiros e únicos títulos oficiais da seleção chilena até hoje.

Valores da transação

Apesar do baixo valor de mercado, o Sevilla não precisou desembolsar nem mesmo um centavo para contar com os jogadores. Ambos estavam em final de contrato com as suas equipes anteriores, logo, já podiam assinar pré-contratos e firmar acordos com outras equipes a custo zero.

Sánchez estava na Udinese, da Itália. Azpilicueta estava no Atlético de Madrid, da Espanha.

(Foto: MARCELO HERNANDEZ / POOL / AFP)

Confira os números da carreira de Alexis Sánchez:

741 jogos 210 gols marcados 148 assistências 19 títulos na carreira

Confira os números da carreira de Azpilicueta