Ídolo do Atlético-MG, Hulk chega aos 39 anos em grande fase

Nesta sexta-feira, um dos maiores nomes da história do Atlético-MG completa mais um ano de vida. Givanildo Vieira de Sousa, mais conhecido como Hulk, faz 39 anos. Mesmo com a idade, o atacante do Galo segue sendo decisivo no clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Hulk é o artilheiro do Atlético na temporada. São 15 gols marcados em 30 partidas disputadas, além de três assistências, somando 18 participações diretas em gols.

Desde o retorno das competições após a pausa para Super Mundial de Clubes, apenas Hulk marcou pelo Atlético. Foram quatro jogos até aqui e quatro gols do super-herói atleticano.

continua após a publicidade

Contra o Bahia, Hulk marcou um golaço olímpico, empatando a partida no momento. O jogo seguinte foi contra o Bucaramanga, pela ida dos playoffs da Sul-Americana. Novamente, o camisa sete foi decisivo, marcando de pênalti o único gol da partida.

Mas a partida que mais chamou a atenção de todos foi contra o Palmeiras. O Galo foi derrotado por 3 a 2, com dois gols de Hulk, mas não foram gols normais. Os dois tentos marcados pelo atacante foram de falta. No fim do jogo, o aniversariante ainda quase marcou o hat-trick em cobranças de faltas, mas Weverton fez a defesa.

continua após a publicidade

Contra o Bucaramanga pelo jogo de volta, Hulk não marcou. Porém, a partida foi para os pênaltis. O capitão atleticano abriu as cobranças e o placar, mandando bola para um lado e o goleiro para o outro.

Top-10

Hulk vem construindo uma história maravilhosa no Atlético e com certeza já tem seu nome eternizado na história do clube. Recentemente, o artilheiro entrou na lista de top-10 goleadores da história atleticana.

A cada jogo que passa Hulk se aproxima ainda mais de conquistar novas posições no ranking. Veja abaixo:

1°- Reinaldo com 255 gols

2°- Dadá Maravilha com 211 gols

3°- Mário de Castro com 195 gols

4°- Guará com 168 gols

5°- Lucas Miranda com 152 gols

6°- Said com 142 gols

7°- Guilherme com 139 gols

8°- Ubaldo com 135 gols

9°- Marques com 133 gols

10°- Hulk com 129 gols

Hulk em jogo do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

História no Galo

O casamento entre Atlético e Hulk começou em 2021. O atacante chegou ao Galo com status de estrela, mas não conseguiu demonstrar isso no começo. O camisa sete demorou a engatar, tendo atuações ruins com a camisa atleticana, pensando até mesmo em deixar o clube.

Convencido pela esposa, Hulk optou por seguir no Atlético. Aos poucos, o atacante foi se encontrando no clube e se tornando uma figura importante para o time. Conquistou o Campeonato Mineiro no começo da temporada e ajudou o Galo a classificar em primeiro do grupo na Libertadores.

O final do ano, todos sabem como foi, o Atlético conquistou três títulos, o Mineiro, a Copa do Brasil e o tão sonhado Brasileirão, após 50 anos. Além disso, o clube chegou na semifinal da Copa Libertadores, quase eliminando o Palmeiras, que se tornaria o campeão daquela edição. Hulk foi o principal nome do Galo em todas as competições, e já entrou para a galeria de ídolos logo no primeiro ano.

Os anos se passaram e Hulk seguiu extremamente decisivo. Em 2022, o Galo conquistou a SuperCopa do Brasil, com gols de Hulk no tempo normal e na disputa de pênaltis.

No Campeonato Mineiro, Hulk foi campeão em todos os que disputou, tendo cinco títulos da competição. São oito troféus conquistados pelo atacante desde que chegou ao Galo.

Agora, Hulk ultrapassou a marca de 250 partidas com a camisa atleticana. Além disso, são 129 gols marcados, gerando uma média de um gol a cada duas partidas.