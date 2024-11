Atlético-MG anuncia novo parceiro comercial para programa de sócio-torcedor

Finalista da atual edição da Copa Libertadores, o Atlético-MG anunciou nova parceria comercial. O programa de sócio-torcedor do clube mineiro firmou acordo com o Cartão de TODOS, oferecendo novos benefícios aos associados do Galo Na Veia.

continua após a publicidade

+ Tyson x Paul: transmissão da luta pela Netflix alcançou mais de 60 milhões de lares

A ativação do serviço será feita exclusivamente online, na área de login do sócio. Para aproveitar vantagens como descontos e serviços exclusivos, o torcedor precisará apenas apresentar o CPF. No momento da adesão, somente o titular do plano poderá realizar o cadastro na modalidade.

Victor Oliveira, gerente da GT7, destacou que a novidade busca oferecer uma solução completa aos torcedores, reunindo descontos, serviços de qualidade, cursos e experiências exclusivas para tornar a experiência mais prática e atrativa.

continua após a publicidade

– Com o Soft, lançamos uma nova fase no esporte dentro do Cartão de TODOS, com o objetivo de estreitar cada vez mais os laços com os torcedores. Pensando nas necessidades e expectativas da torcida, reunimos em uma única solução descontos, serviços de excelência, cursos e experiências exclusivas, tudo para garantir bem-estar, conveniência e entretenimento de forma prática – afirmou.

Torcida do Atlético-MG em jogo da Copa do Brasil (Fotos: Pedro Click / Atlético)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Com mais de 117 mil associados, o Galo Na Veia, reconhecido como um dos maiores programas de sócios do Brasil, ganha ainda mais força com a implementação do novo serviço. Além disso, a colaboração amplia a visibilidade do Atlético-MG em diferentes plataformas.