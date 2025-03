Alemanha tem 100% dos clubes ‘no verde’ e registra recordes financeiros

O relatório financeiro da Bundesliga divulgado nesta semana aponta para um cenário positivo nas finanças dos clubes no país. A liga registrou crescimentos no faturamento da competição, ativos totais das equipes e terminou a temporada com 100% dos participantes com as contas 'no verde', fato que volta a acontecer pela primeira vez desde o surgimento da pandemia de covid-19, em 2020.

De acordo com o Relatório Econômico DFL 2023/24, o patrimônio líquido da Bundesliga atingiu um recorde de 1,88 bilhão de euros, o que representa R$ 11,8 bilhões na cotação atual. Isso representa um crescimento de pouco mais de 18% em comparação à temporada anterior, o que contribuiu para esse cenário positivo na saúde financeira das equipes.

O índice de patrimônio líquido é um indicador da riqueza real de uma companhia ou empresa. Ou seja, é uma forma da Bundesliga medir sua capacidade de pagar despesas, quitar possíveis dívidas e dá dimensão do poder de investimento que a liga tem. Ele é calculado ao subtrair os ativos dos passivos do grupo.

Faturamento e receita da Bundesliga

O Campeonato Alemão também registrou um crescimento considerável na receita geral da competição. Somando a primeira e segunda divisão, a liga teve um aumento de 12% nos valores e atingiu 5,87 bilhões de euros. Se considerar apenas a elite do futebol do país, o valor é de 4,8 bilhões na temporada 2023/24.

Dessa arrecadação, 32% corresponde aos direitos de transmissão, que chegaram a pouco mais de 1,5 bi de euros, o que torna a competição a terceira maior da Europa, perdendo para a Premier League, primeira colocada, e a La Liga, na segunda posição. A segunda maior parcela do faturamento vem da publicidade e dos patrocinadores, com 21% de representação, pouco mais de R$ 6,4 bi. Ainda entram na conta o valor das transferências (R$ 6,3 bi) e bilheteria (R$ 3,3 bi).

Principais gastos da Bundesliga

O relatório da liga também mostra quais são os principais gastos que a competição teve na última temporada e como eles foram distribuídos. O destaque vai para o peso dos salários nas despesas totais que Bundesliga tem. Indo na contramão de outros grandes campeonatos, a liga alemã tem apenas 34% dos valores comprometidos com salários. A efeito de comparação, países como Inglaterra, Espanha e Itália têm, em média, 50 a 70% de custo com os salários.

O número total dos salários dos atletas no país é de 1,67 bilhão de euros, ou R$ 10,5 bilhões. O investimento em transferências cresceu 11%, atingindo 951 mi de euros (R$ 6 bi), enquanto o gasto com categorias de base e academias é de 231,2 mi de euros (R$ 1,4 bi).