Anderson Varejão participou do Mano a Mano, evento realizado neste domingo (26) no Forte de São João, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, para um amistoso de basquete 3x3, modalidade que estará nos Jogos de Paris 2024. O evento reuniu atletas do cenário nacional e internacional. O ex-jogador do Cleveland Cavaliers em entrevista ao Lance!, disse que ficou honrado e feliz de comparecer ao evento.