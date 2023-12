O Timão aguarda algumas entradas previstas para os próximos dias para quitar algumas pendências financeiras, entre elas com o Argentinos Juniors. O clube espera receber a premiação do Campeonato Brasileiro, a antecipação de uma parcela da venda do zagueiro Murillo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e os valores iniciais da venda do volante Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain, da França, e do atacante Felipe Augusto ao Cercle Brugge, da Bélgica – a primeira que ainda não está fechada, enquanto a segunda já foi oficializada.