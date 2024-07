Lista: Whey Protein e Creatina com desconto no Prime Day 2024

Whey Protein e outros suplementos estão com desconto no Amazon Prime Day







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 16:51 • Rio de Janeiro

Se você está em busca de alcançar ou manter o tão sonhado shape, os descontos do Prime Day podem ser ideais para renovar o estoque de suplementos. Separamos nessa lista, as marcas que de Whey Protein, Creatina, mais opções saudáveis que estão com desconto no Prime Day 2024.

O evento acontece uma vez ao ano, aproveite as ofertas do Prime Day até o dia 21 de julho

O evento de ofertas da Amazon, que acontece entre os dias 16 e 21 de julho, é exclusivo para quem é assinante Prime, o clube de descontos para clientes da empresa. Veja, abaixo, as principais dúvidas sobre o Prime Day e as lista das promoções. 💪

Veja nosso top 7: Whey Protein, Creatina e outros suplementos com descontos do Prime Day

O que é o Prime Day da Amazon

O Prime Day é um evento de promoções com diversas ofertas para quem é assinante do Amazon Prime. Os produtos participantes podem ser identificados como “Oferta Prime Day”, que aparece na página de detalhes do produto, ao fazer uma busca no site, na página principal e também na página do evento.

Ao assinar o Amazon Prime, você tem acesso a ofertas e descontos exclusivos e frete grátis para todo o Brasil, em produtos elegíveis. Além disso, o assinante recebe acesso a filmes e séries no streaming Prime Video, músicas no Amazon Music Prime e outros benefícios incluídos na assinatura.

Quanto custa a assinatura do Amazon Prime?

Você pode adquirir a assinatura do Amazon Prime no valor de R$19,90 ao mês, ou R$166,80 ao ano. Vale lembrar que a assinatura conta com um período de teste de 30 dias, ou seja, o valor da assinatura só será cobrado após esse período.

Como aproveitar as melhores promoções do Prime Day

Uma dica valiosa de como aproveitar as melhores ofertas do Prime Day: os assinantes do Amazon Prime poderão configurar as notificações de ofertas para três novas categorias: “Relacionadas aos itens que você visualizou”, “Principais marcas para você” e “Ofertas 4+ estrelas para você”.

Veja os melhores descontos de Whey e Creatina no Amazon Prime Day

01) Whey Protein Isolado Body Builders

Uma opção com teores mais baixos de gordura e carboidratos, ideal para melhorar o desempenho atlético e aumentar a massa muscular. O Whey Protein Isolado da Body Builders ajuda o corpo a evitar o catabolismo e melhora a performance. Compre com desconto no Prime Day.

Whey Protein 100% Isolado Body Builders Whey Protein 100% Isolado Body Builders Rendimento de 50 porções, contendo 32g de proteína. Com desconto de 15%, saindo a R$ 109,90 o pote de 900 g. Aproveite! Comprar com oferta Prime Day

02) Whey Fit Parmalat

O Whey Fit da Parmalat é um Whey Protein Concentrado com 21g de proteína rico em aminoácidos essenciais incluindo o BCAA. A marca Parmalat, conhecida por atuar na busca por uma inovação com funcionalidade e sabor, traz sua linha de alta proteína apoiando todas as pessoas, com diferentes estilos de vidas, na busca por uma alimentação mais saudável.

Whey Fit Parmalat - 450 g Whey Fit Parmalat - 450 g Com 450 g e 27% de desconto, o pote sabor Morango sai a R$ 39,90. Valor imperdível! Comprar com oferta Prime Day

03) Creatina Monohidratada Dark Lab

A Pure Creatine, Creatina Monohidratada da Dark Lab, é formulada para melhorar o desempenho atlético e o ganho de massa muscular. Ideal tomar diariamente para ajudar em treinos intensos, e pode ser adquirida com desconto no Prime Day.

Creatina Monohidratada Dark Lab - 500 g Creatina Monohidratada Dark Lab - 500 g Com 45% de desconto, o pote de 500 g de Creatina PURA da Dark Lab está saindo de R$ 76,41 na Amazon. Comprar com oferta Prime Day

04) Creatina Monohidratada 100% Pura Importada Soldiers Nutrition

A Creatina Monohidratada 100% Pura Importada da Soldiers Nutrition é uma exclenete opção para quem está buscando qualidade e custo benefício. Com 3g de dose diária recomendada, a marca é reconhecida por sua eficiência, sem a adição de qualquer outro ingrediente

Creatina Monohidratada 100% Pura Importada Soldiers Nutrition Creatina Monohidratada 100% Pura Importada Soldiers Nutrition Pote de 300 g com 15% de desconto, saindo a R$ 59,41 com a promoção do Prime Day para assinantes Amazon Prime. Comprar com oferta Prime Day

05) Pré Treino Prohibido 3VS Nutrition

O Pré Treino Prohibido 3VS Nutrition é considerado por muitos o melhor pré treino de 2024, sendo inclusive um dos mais buscados pelos consumidores. A fórmula do suplemento é composta por seis ingredientes principais: beta alanina, arginina, creatina, taurina, l-tirosina, palatinose.

Pré Treino Prohibido 3VS Nutrition Pré Treino Prohibido 3VS Nutrition O pote possui 180g e está com 15% de desconto na Amazon. A partir de R$ 41,65. Comprar com oferta Prime Day

06) Pack YoPRO Bebida Láctea

O Pack YoPRO Bebida Láctea é praticidade para manter a dieta em dias mais corridos. Com 15 g de proteína por embalagem de 250ml, disponível no sabor morango. Aproveite para juntar a galera e dividir esse pack com 24 unidades!

Pack YoPRO Bebida Láctea - 24 unidades Pack YoPRO Bebida Láctea - 24 unidades Na promoção, cada unidade sai a R$ 5,78. Aproveite! Comprar com oferta Prime Day

07) +Mu Chocowheyfer Proteico

Outra opção prática para os dias corridos é o Chocowheyfer Proteico da +Mu. Uma opção gostosa de docinho saudável, com 6g de proteína e sem adição de açúcares. Perfeito para matar a fome no meio da tarde.

+Mu Chocowheyfer Proteico +Mu Chocowheyfer Proteico Pacote com 12 unidades saindo a R$ 57,47 na promoção do Prime Day. Apenas R$ 4,78 por unidade! Aproveite 22% OFF! Comprar com oferta Prime Day