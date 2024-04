Adidas lança coleção especial para a Maratona do Rio 2024

A Maratona acontece entre os dia 30 de maio e 2 de junho, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 29/04/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro

A quase um mês da principal prova de corrida do Brasil, a Adidas divulgou suas primeiras novidades para a coleção especial da Maratona do Rio em 2024 (30 de maio a 2 de junho).

Pelo terceiro ano consecutivo como patrocinadora oficial, a marca alemã lançou uma coleção desenvolvida exclusivamente para o evento: novas versões dos modelos Adios Pro 3 e Adizero SL, além de jaqueta e shorts, com combinações de cores especiais, além do logo da prova.

Confira detalhes sobre a coleção e saiba mais sobre a Maratona do Rio 2024, abaixo!

Sobre a linha Adizero - Adidas

Modelo Adizero SL em campanha para a Adidas (Foto: Divulgação)<br>

A família Adizero ganha novas cores vibrantes com uma mescla entre o amarelo predominante e detalhes em laranja, em referência às cores do pôr do sol e à cidade do Rio de Janeiro.

O modelo Adios Pro 3 apresenta as tecnologias recordistas LIGHTSTRIKE PRO e solado de borracha Continental™ para aqueles que buscam velocidade na prova, além da rigidez equilibrada com a adidas ENERGYRODS 2.0 do calcanhar à ponta dos dedos. Já o Adizero SL vem com uma entressola diferenciada com estrutura EVA LIGHTSTRIKE para ajudar aqueles que buscam elevar também seu nível na corrida. Os preços dos modelos variam entre R$799,99 até R$1.799,99.

🌍Majors 2024: Veja as datas das seis maiores maratonas do mundo

O tênis ideal para quebrar recordes na maior Maratona do Brasil, segundo a Juliana Mussel, maratonista e influenciadora. Veja abaixo o amortecimento do modelo Adizero Adios Pro 3 no vídeo divulgado pela influencer:

Para a edição deste ano, a linha exclusiva da Maratona também traz uma jaqueta em azul claro e o shorts em laranja vibrante.

Os tênis já estão disponíveis para a venda e podem ser encontrados em lojas Adidas. Já a jaqueta e o shorts estarão disponíveis nas próximas semanas.

Maratona do Rio: por que essa corrida é um sucesso continental?

O que faz a Maratona do Rio ser tão grande a ponto de reunir quase 40 mil inscritos nas provas do evento, além de mais de 200 mil pessoas no local? A resposta, provavelmente, está na experiência proporcionada a quem participa!

Maratona do Rio 2023 (Foto: Divulgação)<br>

Em 2023, o evento ofereceu diferentes ativações, como túnel para medição de velocidade, lojas, shows e até um estúdio de tatuagem para os amantes do esporte. Em 2024, veremos o que aguarda a maior Maratona do Brasil, mas certamente será um sucesso, afinal, a pré-venda esgotou em menos de 24 horas!

