Alison dos Santos, o ‘Piu’, vence na Diamond League de Londres

Allison conquistou os 400 m com barreira da etapa de Londres (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 14:40 • Londres (GBR)

Alison dos Santos conquistou os 400 metros com barreira da etapa de Londres, Inglaterra, da Diamond League, neste sábado (20). Faltando seis dias para a estreia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o torneio não contou com a presença do estadunidense Rai Benjamin e do norueguês Karsten Warholm que, ao lado do brasileiro, formam os três atletas mais velozes da modalidade em todos os tempos.

Há duas semanas, na etapa de Mônaco, os três favoritos da modalidade competiram nos 400m com barreiras. Na ocasião, Alison terminou na terceira colocação com o tempo de 47s18.

(Foto: Anders Wiklund/AFP)

Mesmo com a vitória de hoje, o brasileiro liga um sinal de alerta para Paris-2024. Dos Santos irá precisar voltar para a casa dos 46 segundos se quiser pensar em uma medalha de ouro olímpica.

Piu confirmou o seu favoritismo na etapa britânica, já que fez uma prova dominante do início ao fim e chegou à frente em cerca de meio segundo do segundo colocado. O jamaicano Roshawn Clarke marcou 47s63, seu melhor tempo na temporada, e ficou com o vice.