Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 13:24 • Porto Alegre (RS)

O Internacional entra em campo no domingo (22), em uma das partidas mais importantes para os seus objetivos no Brasileirão. A partir das 18h30, o Colorado enfrenta o São Paulo. Vitão, que retornou ao time principal após quase sair do Clube, projetou o jogo.

Em busca de uma vaga na Libertadores, o Internacional quer se aproximar do G-6 da competição. Atualmente, são apenas seis pontos que separam os clubes na tabela de classificação e, mais do que isso, o Colorado tem dois jogos a menos que os paulistas. Por isso, o jogo de domingo é tido como essencial para os objetivos do Inter.

— Jogo muito importante, mas nosso time vem em uma sequência muito boa. Querendo ou não, é um confronto direto, o São Paulo está ali na parte de cima, para a gente é uma oportunidade muito boa, vamos em busca dos três pontos. O time está bem, se comportando bem tanto dentro quanto fora de casa. Vamos em busca dos três pontos, não vamos para empatar — ressaltou o zagueiro.

O jogador viveu uma situação complicada há pouco. Na janela de transferências do meio do ano, Vitão quase deixou o Internacional. O zagueiro tinha negociações avançadas com o Betis, da Espanha, e chegou a ser liberado pelo Colorado para viajar. Entretanto, o negócio não avançou como o esperado e o defensor permaneceu em Porto Alegre. Apesar disso, ele garantiu estar focado no Inter.

— Estou muito feliz de ter permanecido, minha família está feliz, sei que sou importante para o time e para o grupo. Espero continuar o meu trabalho, ajudando a equipe e a comissão no que for preciso. Cabeça está 110% aqui — destacou Vitão.

Internacional e São Paulo entram em campo no início da noite de domingo. A bola rola a partir das 18h30, no Morumbis. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

