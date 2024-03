VÍDEO: Coudet revela único alvo do Internacional: ‘Quero Oscar’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 09:54 • Porto Alegre (RS)

Técnico do Internacional, Eduardo Coudet revelou que Oscar, meio-campista do Shanghai Port, da China, é o único alvo do clube no mercado. Após a vitória por 3 a 0 sobre o São Luiz, que garantiu vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho, o uruguaio declarou que teve conversas com o empresário do jogador e pediu a contratação ao presidente colorado. Assista ao vídeo acima.

Coudet quer Oscar no Interncional (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)