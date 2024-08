Vice-Presidente de Futebol do Internacional deixa o cargo

Beira-Rio, casa do Colorado. (Foto: Ricardo Duarte \ Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 14:55 • Porto Alegre (RS)

Felipe Becker não é mais o Vice-Presidente de Futebol do Internacional. O clube comunicou, nesta segunda-feira (05), que o profissional pediu o desligamento do cargo. Com isso, José Olavo Bisol assume a função.

De acordo com o clube, a saída de Becker se deu por questões pessoais. Ele estava no cargo desde dezembro de 2022. Agora, quem assume a função é José Olavo Bisol, que atuou como Diretor de Futebol na última temporada.

Internacional: nota oficial

​​-O Sport Club Internacional comunica que José Olavo Bisol é o novo Vice-Presidente de Futebol. Advogado e empresário, Conselheiro do Clube, ele já atuou como Diretor de Futebol no ano passado. Além deste cargo, ele desempenhou, em outras oportunidades, as funções de Assessor da Presidência e Assessor do Conselho de Gestão.

Felipe Becker pediu desligamento do cargo de Vice-Presidente de Futebol do Clube. O pedido foi motivado por questões profissionais. O Conselho de Gestão agradece pelo serviço prestado e pela dedicação durante o período, cumprindo o papel institucional que o cargo exige.

