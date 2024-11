Vitão fala sobre sonho de convocação para Seleção (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 14:21 • Porto Alegre (RS)

Titular incontestável de Roger Machado, Vitão concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (13), no CT Parque Gigante. O zagueiro do Internacional exaltou o momento do Colorado e falou sobre o sonho de uma convocação para a Seleção Brasileira.

Aos 24 anos, Vitão esteve muito perto de deixar o Internacional nesta temporada. Na janela de transferências do meio do ano, o zagueiro estava sendo negociado com o Bétis, da Espanha, mas o contrato acabou não avançando. Entretanto, o jogador revelou que se estivesse na Europa, poderia estar no radar de Dorival Júnior.

- Sobre a Seleção Brasileira, como vocês sabem, nós que jogamos aqui no Sul temos de fazer o dobro para ter o reconhecimento. O Alan Patrick, por exemplo, se jogasse no eixo estaria na Seleção, porque está merecendo e vem sendo nosso protagonista. Com certeza se tivesse ido para a Europa, eu estaria no radar.

Vitão concede coletiva e fala sobre sonho de convocação (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Em outubro, o treinador da Seleção esteve no Beira-Rio, quando acompanhou a vitória do Internacional em cima do Grêmio no Gre-Nal 443. Na ocasião, Vitão foi titular e atuou até o apito final. Houve uma expectativa em relação ao nome do zagueiro, que não se concretizou.

Apesar disso, Vitão vive grande fase no Internacional. Mesmo com a negociação com o Bétis não avançando, o zagueiro é titular incontestável de Roger Machado. Com o jogador, o Colorado tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro.

Vitão nega procura de outros clubes

Outro tópico abordado na coletiva foi em relação a uma possível saída na próxima janela da transferências. Recentemente, portais italianos noticiaram um interesse do Napoli em contar com o zagueiro. Sobre o assunto, Vitão disse que não foi contatado.

- Sou jogador do Inter, tenho contrato, a felicidade que sinto em estar aqui. Vi essas notícias, mas não chegou nada em mim, não estou sabendo. Não é novidade que sou feliz aqui e espero conquistar grandes coisas aqui. - comentou o zagueiro.

Em busca de aumentar a sequência de invencibilidade, o Internacional volta a campo no dia 21 de novembro, quando encara o Vasco, no Rio de Janeiro. Para o confronto, Vitão é presença confirmada. A partida á válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.