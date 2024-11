O Internacional já está no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Roger Machado não poderá contar com Thiago Maia, mas, por outro lado, terá o retorno de Fernando. Os times se enfrentam na quinta-feira (21), a partir das 20h, em São Januário.

De acordo com o Clube, Thiago Maia ficou em Porto Alegre devido a um desconforto muscular. O volante havia deixado o treinamento mais cedo durante a semana e foi submetido a exames de imagem que não constataram qualquer lesão. A tendência é que Bruno Henrique ganhe a vaga no time.

Além dele, Bruno Gomes e Bernabei, laterais titulares da equipe, não viajaram pois levaram o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense e cumprem suspensão automática contra o Vasco. Com isso, Braian Aguirre e Renê são os mais cotados para as posições.

Retorno importante contra o Vasco

Se Roger Machado terá um problema nas laterais, no meio de campo terá uma solução. Após se recuperar de uma lesão na panturrilha, Fernando volta a ser relacionado. A tendência é que seja titular diante do Vasco.

Mesmo que o volante não entre em campo desde 19 de outubro, quando o Colorado venceu o Grêmio, no Gre-Nal 443, ele vem sendo preparado para retornar aos gramados há algumas semanas. A parada da Data Fifa foi essencial para que o jogador avançasse na recuperação.

O trio de selecionáveis também fica à disposição de Roger Machado. O goleiro Rochet e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia aparecem entre os relacionados para enfrentar o Vasco. A tendência é que os dois primeiros, inclusive, sejam titulares.

Com isso, o Internacional deve entrar em campo com Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Rogel e Renê; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.