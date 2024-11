Quem é o lateral do Inter que pode estrear contra o Vasco?

O Internacional entra em campo na quinta-feira (21), quando encara o Vasco, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, Roger não poderá contar com Bruno Gomes, suspenso. Com isso, o Colorado terá um estreante na lateral.

Braian Aguirre chegou ao Internacional na janela deste meio de ano e é o reserva imediato de Bruno Gomes para a lateral-direita. Porém, desde que assinou com o Colorado o argentino sequer jogou um minuto pelo time.

Com a suspensão de Bruno Gomes, que levou o terceiro cartão amarelo no confronto com o Fluminense, Aguirre terá a oportunidade de estar em campo pela primeira vez. Com grande potência física, o lateral se assemelha a Bernabei, como o próprio lateral-esquerdo definiu.

Braian Aguirre, lateral do Inter, poderá fazer sua estreia contra o Vasco (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Como joga Braian Aguirre?

Aguirre é um lateral de velocidade e que busca chegar ao campo de ataque. Café, como é chamado, usa da sua potência física para desarmar os adversários. O ponto de atenção, todavia, é o um contra um, que ainda precisa ser aprimorado.

Com a Data Fifa, Roger Machado terá cerca de duas semanas para preparar o lateral. Desde que chegou ao Inter, em 2 de setembro, Braian vem treinando com a equipe e é frequentemente relacionado para os jogos.

A grande questão é de que, além dos três meses que está no Inter sem jogar, Aguirre não entra em campo desde 15 de agosto, quando ainda estava no Lanús. Na ocasião, o lateral jogou por 45 minutos na vitória diante da LDU. Neste ano, foram 27 jogos disputados, com um gol marcado e uma assistência concedida.