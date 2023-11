O zagueiro Mercado reconheceu a atuação ruim do Internacional no empate com o América-MG em 1 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o segundo jogo consecutivo do Colorado sem vencer diante de sua torcida - na última rodada, foi derrotada pelo penúltimo colocado Coritiba por 4 a 3 - o que distanciou ainda mais a equipe de Eduardo Coudet do G6. Para o argentino, o momento deveria ter sido de reação.