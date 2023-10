Chegou ao fim a 30ª rodada do Brasileirão, e, com ela, foi atualizada a lista de chances de rebaixamento para a Série B. Apesar de confrontos diretos entre os times da parte debaixo da tabela, pouco se alterou em relação à última rodada. No entanto, as probabilidades de queda de times como Cuiabá e Corinthians diminuíram, enquanto as de Bahia e Goiás aumentaram.