A partida começou com o América-MG tentando se postar ao ataque, mas com uma fragilidade defensa nítida. Portanto, logo aos 14 minutos, o Internacional conseguiu abrir o placar com Enner Valencia. Após cruzamento na área, o equatoriano subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o fundo da rede americana. Ao longo da primeira etapa, os visitantes pouco ameaçaram, mas os donos da casa também não conseguiam criar grandes oportunidades diante do frágil sistema defensivo do time mineiro.